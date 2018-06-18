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Госпиталь времен ВОВ отремонтируют в Иркутске

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Госпиталь времен Великой Отечественной войны планируют отремонтировать в Иркутске. Главгосэкспертиза одобрила проведение работ на объекте. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Реконструкция комплекса зданий госпиталя времен ВОВ предполагает восстановление поврежденных фасадов здания без изменения их особенностей, ремонт кровли и крыши, водосточной системы. Проектно-сметная документация была разработана и передана для прохождения Главгосэкспертизы.

Красноярский филиал Главгосэкспертизы произвел проверку и выдал положительное заключение на капитальный ремонт, сообщает ИА IrkutskMedia.

Комплекс зданий бывшего госпиталя был спроектирован в начале XX века архитектором из Иркутска Казимиром Войцеховичем Миталем. Изначально предназначался для Иаково-Александринской общины Красного креста, но в 1920 году был передан факультетским клиникам при Иркутском университете медицинского факультета. В годы войны служил военным госпиталем. Был признан объектом культурного наследия регионального значения в 1990 году.

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