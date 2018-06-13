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Исторические здания восстановят в Красноярске

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Исторические здания, включая дом Святителя Луки, планируют восстановить в границах улиц Марковского, Ленина и Вейнбаума в Красноярске. Реставрация зданий пройдет на основе муниципально-частного партнерства.

Сегодня, 13 июня, мэр Красноярска Сергей Ерёмин провел выездное совещание по комплексной реновации исторической среды в границах улиц Марковского, Ленина и Вейнбаума. Инвестор на проведение реконструкции уже найден. Предполагается, что по итогам работ появится пространство интересное и для жителей, и для гостей города.

После реконструкции в зданиях планируют разместить музей В.Ф. Войно-Ясенецкого, картинную галерею, кафе, хостелы, мастерские, административно-хозяйственные помещения. Внутри квартала благоустроят сквер, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Один из объектов культурного наследия — дом Е.И. Потехина постройки XIX – начала XX веков, где в военные годы жил Святитель Лука. Как говорят историки, в 1881 году в доме начался пожар, который привел к тому, что сгорело полгорода, но сама усадьба уцелела.

Как рассказал мэр города, сохранение исторического облика города включается в повестку подготовки Красноярска к 400-летию. На данный момент решается несколько организационных вопросов, прежде всего расселение домов. Расселение некоторых зданий возьмет на себя инвестор, другая часть будет расселена по программе ветхого и аварийного жилья.

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