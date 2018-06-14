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Два памятника признали объектами культурного наследия в Иркутске

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Два монумента включены в перечень выявленных объектов культурного наследия в Иркутске. Необходимые работы провела служба по охране объектов культурного наследия региона.

Особый статус получил танк Т-34 «Иркутский комсомолец», который был установлен в 1967 году на перекрестке улиц Советской и Декабрьских событий. Также специалисты обратили внимание на памятник Владимиру Ильичу Ленину, который находится в сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина с 1952 года. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Памятники были включены в список объектов культурного наследия по итогам заключения об установлении их историко-культурной ценности.

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