Второй водный субботник прошел в Красноярске

Водный субботник «Енисей для всех» провели на острове Молокова в Красноярске. В акции принимали участие дайверы из спортивного клуба и волонтеры.

Как рассказал начальник штаба студенческих отрядов Красноярского государственного аграрного университета Дмитрий Жбанчиков, 16 июня более 50 студентов красноярских вузов собрали с берегов Енисея девять кубометров разнообразного мусора.

Также в мероприятии приняли участие дайверы из спортивного клуба «Джин». При температуре воды +12 градусов и видимости около 1 м, они смогли поднять на поверхность бутылок и пластика на шесть мешков, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Для волонтеров это уже второй субботник на берегах Енисея, первый состоялся 3 июня.