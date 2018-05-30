Прямой эфир

Морской субботник пройдет во Владивостоке 2 июня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акцию по очистке водоемов планируется провести во Владивостоке 2 июня. В субботнике могут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Активисты планируют в ближайшую субботу очистить две территории: береговую часть в районе станции Вторая речка и устье реки Объяснения в месте ее впадения в бухту Золотой Рог, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра Антон Бибиков, акция проводится каждый год и обычно в ней принимают участие сотрудники администрации и городских предприятий, а также владельцы разнообразных судов и простые горожане.

Организаторы рассчитывают, что желающие придут со своим инвентарем и экипировкой, так как действующее законодательство не позволяет администрации выделять средства на уборку бухты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабный субботник пройдет в Хабаровске
Сотрудники МЧС вышли на субботник в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017