Морской субботник пройдет во Владивостоке 2 июня

Акцию по очистке водоемов планируется провести во Владивостоке 2 июня. В субботнике могут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Активисты планируют в ближайшую субботу очистить две территории: береговую часть в районе станции Вторая речка и устье реки Объяснения в месте ее впадения в бухту Золотой Рог, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра Антон Бибиков, акция проводится каждый год и обычно в ней принимают участие сотрудники администрации и городских предприятий, а также владельцы разнообразных судов и простые горожане.

Организаторы рассчитывают, что желающие придут со своим инвентарем и экипировкой, так как действующее законодательство не позволяет администрации выделять средства на уборку бухты.