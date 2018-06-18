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Безоружная женщина в США убила напавшую на нее рысь

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Фото: Depositphotos
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Жительница американского штата Джорджия сумела самостоятельно обиться от напавшей на нее рыси. Об этом сообщает телеканал CBS46.

Инцидент произошел 7 июня. Дикая кошка атаковала 46-летнюю Деде Филлипс прямо на крыльце ее дома, однако та не стала звать на помощь, потому что боялась разбудить спящую внучку.

«Первое, что пришло мне в голову: не сегодня. Сегодня я не умру!» — приводит слова пострадавшей «Ридус». Женщина вступила в схватку с хищницей, в ходе которой получила множество укусов и порезов от когтей, а также перелом пальца, пока душила рысь. Филлипс позвала сына, только когда рысь перестала подавать признаки жизни. После этого пришедший молодой человек нанес дикой кошке несколько ударов ножом.

Труп животного на исследование забрали власти Джорджии. Было установлено, что рысь была заражена бешенством. Американку ждет курс лечения от возможной инфекции. Стоимость первого этапа оценивается в $10 тыс.

В начале июня во Флориде аллигатор затащил женщину в озеро и съел ее.

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