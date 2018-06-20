Правительство наконец представило план постепенной модернизации российской пенсионной системы. Сама идея соответствует мировым тенденциям, ведь большинство развитых стран начали увеличивать пенсионный возраст еще в 1980-х годах. При этом учтены и национальные особенности: если в большинстве стран к вопросу подходят с позиции гендерного равенства, у нас учтена особая социальная роль женщины и дамы отправляются на пенсию раньше мужчин.

Однако представленный правительством план требует принятия и дополнительных мер. В частных компаниях и фирмах может сложиться ситуация, когда в ближайшие пять лет работники 1959–1963 годов рождения будут рассматриваться как пенсионеры, а с точки зрения нового законодательства они будут находиться в предпенсионном возрасте. Что же может сделать государство для того, чтобы этого не произошло? Прежде всего, предоставить финансовые льготы на переходный период для тех организаций, которые нанимают работников этой возрастной категории. Один из возможных вариантов — снижение налогов на заработную плату для них. Второе — усиленная работа государственных инспекций по труду, для того чтобы максимально затруднить попытки незаконного увольнения.

Что касается государственных организаций, ориентированных на соблюдение законодательства, то модернизация пенсионной системы скорее позволит исправить нынешнюю ситуацию, когда может происходить дискриминация работников серебряного возраста. Изменение системы автоматически лишит их опасности будущего увольнения, а людям позволит не только сохранить рабочие места, но и обеспечить полноценный карьерный рост и стабильную психологическую атмосферу на работе.

Не менее важно, чтобы государство вело информационную кампанию по поддержке приема на работу опытных специалистов. Стоит понимать, что целый ряд показателей в пенсионной сфере России был установлен еще в первой половине прошлого века, когда средняя продолжительность жизни мужчин составляла 35,6 года, женщин — 40,4 (в 1930-е годы), а значительная часть населения была занята тяжелым трудом. Сейчас мы живем в среднем на 30 лет дольше. Это связано с объективными изменениями условий жизни людей: повысилось качество медицинских услуг, улучшилось питание, резко снизилась доля тяжелого труда, увеличился возраст нормального деторождения и т.д. Постепенно поменялось и соотношение между работающими и неработающими. Сейчас на одного пенсионера приходится менее двух работающих, и эта величина будет уменьшаться, если сохранить действующие нормативы. Отказ от модернизации пенсионной системы привел бы к снижению качества жизни как тех, так и других, а ее изменение позволит его повысить.

Еще одним важным следствием настройки пенсионной системы является и то, что она снизит напряжение в миграционной сфере, и об этом тоже важно говорить. Изучая негативный опыт США и Европы, нельзя не видеть, что появление значительной массы мигрантов со значительно отличающимися ценностями несет с собой существенные риски для общественно-политической системы общества. Аналогичным образом нахождение в России большой массы мигрантов может привести к увеличению количества правонарушений, а также к росту нагрузки на системы здравоохранения, образования, транспорта, безопасности. Возникает угроза размывания культурной идентичности. Всё это способно вызвать резко негативную оценку со стороны общества. Конечно, существует мнение, что доля трудоспособного населения в России уменьшается и якобы единственная возможность для ее восполнения — массовое привлечение иностранцев, преимущественно из Средней Азии. Современная модернизация пенсионной системы увеличивает количество трудоспособного населения и дает возможность отрегулировать систему миграции исходя из национальных интересов России.

Автор — директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ

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