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Вход в парк Горького закроют 23 и 24 июня из-за проведения выпускного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вход в столичный парк Горького будет закрыт 23 и 24 июня в связи с подготовкой и проведением выпускного вечера для московских школьников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Территория парка закроется с 6:00 мск 23 июня для проведения монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности и защищенности от террористической угрозы. В частности, на входе в парк организуют три последовательных линии контроля и разместят металлодетекторы. Также дополнительное ограждение установят вокруг парка, передает агентство городских новостей «Москва».

Попасть в парк смогут по специальным пропускам и браслетам только выпускники, зарегистрированные на сайте столичной мэрии, а также их сопровождающие. Вход в парк будет открыт для них с 20:00 23 июня до 6:00 24 июня, пишет сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что штрих-код на браслете дает право входа в парк только один раз, поэтому выпускники не смогут покинуть территорию и войти обратно многократно. В случае если выпускник решит покинуть праздник не в составе группы, нужно будет оформить документы с подтверждением факта передачи его встречающим родителям или законным представителям.

Выпускников порадуют танцевальным марафоном, праздничным концертом, а также различными тематическими зонами. На главной сцене праздника выступят Мот и Feduk, которых выбрали сами выпускники путем открытого голосования.

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