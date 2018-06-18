Лжегазовщик осужден на 19 лет за убийство пенсионерки в Биробиджане

Суд приговорил 40-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за убийство 75-летней жительницы Биробиджана. Он нанес женщине не менее 17 ударов молотком.

Как сообщила старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская, во время судебного заседания было установлено, что 9 февраля 2018 года обвиняемый проник в квартиру потерпевшей, представившись сотрудником газовой службы. После этого он нанес женщине не менее 17 ударов молотком по телу и голове, сообщает ИА EAOMedia.

Пенсионерка от полученных травм погибла на месте происшествия. Преступник похитил два мобильных телефона и золотые украшения, после чего скрылся. Было установлено, что во время свершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также с осужденного взыскали 2 млн рублей компенсации в пользу родственников погибшей женщины.