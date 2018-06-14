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Тела пенсионера и его сына найдены в псковской деревне

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Два тела со следами насильственной смерти обнаружили в одной из деревень Печорского района Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, тела 63-летнего мужчины и его 42-летнего сына обнаружила жена и мать погибших. Тело сына находилось в сарае с множественными проникающими ранениями грудной клетки, тело мужа было обнаружено на чердаке с признаками асфиксии, сообщает ИА FlashNord.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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