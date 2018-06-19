«Химки» расстаются с Марко Тодоровичем

Центровой сборной Черногории Марко Тодорович (210 см, 108 кг) покидает «Химки». Подмосковный клуб решил не продлевать контракт с 26-летним баскетболистом. С приходом греческого специалиста Георгиоса Барцокаса черногорец получал мало игрового времени и не может занести прошедший сезон себе в актив.

Информацию об уходе Марко Тодоровича из «Химок» подтвердил его официальный представитель Обрад Фимич.

— За три года в «Химках» Тодорович доказал, что при должном уровне доверия со стороны тренера он готов играть на высоком уровне, — рассказал «Известиям» Обрад Фимич. — Прошедший же сезон сложился для него не лучшим образом. Он не подходил под концепцию Георгиоса Барцокаса. Его договор истек и продлеваться не будет. Будем искать для него другие варианты продолжения карьеры. Марко уже поступало несколько предложений, но они нас не устроили. Уверен, что игрок может заключить контракт с клубом, ставящим высокие цели.

В пресс-службе «Химок» «Известиям» также сообщили, что центровой покидает подмосковную команду.

До переезда в Россию баскетболист выступал в чемпионате Испании. Марко Тодорович дебютировал в «Ховентуде» (2010–2012), а затем перешел в «Барселону» (2012–2015), с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

На драфте NBA-2013 игрок был выбран «Портлендом» под 45-м номером, но затем обменян в «Хьюстон». Полноценного дебюта в лучшей лиге мира у Марко Тодоровича не получилось, и он продолжил свою карьеру в Европе.

В сезоне-2014/15, выступая за испанский «Бильбао», центровой показал великолепную статистику в чемпионате Испании — 11,5 очка и 7,2 подбора в среднем за игру — и стал интересен многим европейским топ-клубам. В споре за перспективного игрока победили «Химки». Бывший тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис доверял Марко Тодоровичу много игрового времени и часто называл его будущим клуба. Игрок оправдывал возложенные на него надежды и быстро забронировал за собой роль основного центрового.

Однако после отставки Римаса Куртинайтиса черногорец обосновался на скамейке запасных и был отправлен в аренду в «Бильбао». Вернувшись в Россию в сезоне-2016/17, Марко Тодорович вновь стал важным игроком «Химок» — во многом благодаря ему клуб получил возможность вернуться в Евролигу. Центровой был настоящей проблемой для легковесного состава петербургского «Зенита» в полуфинале плей-офф: удачно работая спиной к кольцу после бесконечных «двоек» с Алексеем Шведом, легионер забивал из-под кольца и постоянно вынуждал соперников нарушать правила.

На решающий полуфинальной матч серии с «Зенитом» Марко Тодорович вышел на площадку с серьезной травмой — в конце предыдущей встречи он пропустил болезненный удар в пах, после которого, по собственному признанию, не мог двигаться. Однако даже в таком состоянии он смог принести клубу ощутимую пользу: девять очков, пять подборов, два блок-шота и стопроцентный результат с линии (три из трех) за 24 минуты.

Многие считали, что обновленные «Химки» будут строить свою игру в том числе и вокруг Марко Тодоровича, но у нового наставника команды были другие планы. Георгиос Барцокас попросил руководство приобрести двух американских центровых с опытом игры в NBA — Малкольма Томаса и Томаса Робинсона. Игрок не смог выдержать конкуренции и оказался «лишним» легионером в заявке команды в Единой лиге ВТБ. В прошедшем сезоне Марко Тодорович выступал только в Евролиге, набирая 2,7 очка и 2,1 подбора за 10,5 минут игрового времени.

— Если честно, я не увидел у Тодоровича желание доказать тренеру, что он достоин игровых минут в Евролиге, — сказал «Известиям» двукратный вице-чемпион мира, экс-центровой «Химок» Виталий Носов. — Он выходил на площадку без желания бороться, был довольно пассивен. Безусловно, он заслуживает добрых слов за сезон-2016/17, но в этом году черногорец был совсем неубедителен. Поэтому расставание с ним — вполне логичный шаг руководства клуба. В межсезонье химчанам необходимо усилить переднюю линию.

Ранее «Химки» расстались с Томасом Робиносоном. Экс-центровой «Портленда», «Бруклина» и «Лейкерс» предпримет еще одну попытку закрепиться в NBA.

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