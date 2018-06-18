Спортплощадки установят за 29 млн рублей в Сахалинской области

Спортивные и тренажерные площадки планируют установить в восьми населенных пунктах Долинского района Сахалинской области почти за 29 млн рублей. Соответствующий аукцион объявили местные власти на сайте госзакупок.

Исходя из документации, победитель аукциона должен будет установить площадки с резиновым покрытием и ограждением. Спортивные площадки появятся на территории школ в селах Взморье, Стародубское, Советское и Покровское. Каждая из площадок должна будет иметь волейбольные и баскетбольные стойки и иметь размер 12х24 м, сообщает ИА SakhalinMedia.

Помимо этого, в Соколе, Быкове и Долинске возведут тренажерные площадки для людей с ограниченными возможностями. Размер каждой из площадок будет составлять 15х25 м. На них будут размещено по пять тренажеров разных видов. Еще одну площадку 15х20 м установят в Углезаводске. На ней должны разместить 18 тренажеров и скамью для пресса.

После заключения контракта подрядчик должен будет провести все необходимые работы за 100 дней. Стоимость работ составит 28 млн 857 тыс. рублей, из которых 27 млн выделено из бюджета области, а остальная сумма выделена из муниципального бюджета.