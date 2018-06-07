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Спортивно-рекреационный кластер появится в Рязанской области

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Спортивно-рекреационный кластер «Парк Стрит» планируют создать в городе Сасово Рязанской области. Проект кластера уже презентовали — он одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделена субсидия в размере 80 млн рублей, а также 7,5 млн рублей из регионального бюджета, 3 млн рублей — из местного, 2 млн рублей планируют внести крупные городские предприятия, сообщает РИА «7 новостей».

В текущем году будет составляться проектно-сметная документация. До 1 июля все желающие смогут внести свои предложения по реализации территории будущего парка. В 2019 году планируется благоустроить проспект Молодцова, площадь перед МКЦ, пустырь перед загсом и парком «40 лет ВЛКСМ», а также сам парк.

Помимо этого, планируется соединить городской парк со старой частью города коротким благоустроенным маршрутом.

Город Сасово победил в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек». Эксперты должны были выбрать 15 городов из 163. Среди важных факторов, которые учитывали эксперты, учитывались прогнозируемый экономический эффект, обязательная вовлеченность жителей, всесезонное использование территории и другое.

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