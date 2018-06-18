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Помощник капитана севшего на мель судна заснул на работе

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Стала известна возможная причина аварии, произошедшей в акватории Финского залива. Сухогруз Sormovskiy с удобрениями на борту сел на мель 18 июня в 6:30.

По предварительным данным, второй помощник капитана заснул на вахте. Всего экипаж состоит из 11 человек. Снятие с мели получившего пробоину судна может занять до полутора недель, отмечает телеканал «78».

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Установлено, что теплоход-сухогруз «Сормовский 3052» перевозил груз из Петербурга в Польшу.

Как писал портал iz.ru, в апреле мальтийский сухогруз врезался в особняк XVIII века на берегу Босфора. Судно, перевозившее ячмень, внезапно потеряло управление. Сухогруз резко изменил курс — команда ничего не смогла сделать. В аварии никто не пострадал, танкер быстро отбуксировали.

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