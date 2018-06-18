ФТС предложила ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минфину облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных онлайн-магазинах, что, как ожидается, добавит в бюджет 25 млрд рублей ежегодно и сделает конкурентоспособнее российскую интернет-торговлю. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Как пояснил агентству «Интерфакс» замглавы ФТС Тимур Максимов, ведомство хочет приравнять трансграничную интернет-торговлю к пересылке в коммерческом обороте, а не для личного пользования, как сейчас. Для этого предлагается ввести платеж в 20% для коммерческого оборота ниже €200 и единую ставку для физлиц в 20%.

В пресс-службе Почты России агентству рассказали, что снижение беспошлинного порога до €200 без изменения технологии взимания пошлин практически полностью заблокирует процесс таможенного оформления международных почтовых отправлений и ухудшит качество сервиса по доставке товаров.

В качестве недопущения логистического коллапса Почта России и ФТС России разработали технологию, которая позволяет взимать пошлину непосредственно в момент покупки в интернет-магазине. Однако это решение еще не прошло необходимое тестирование.

По мнению замгендиректора оператора таможенных платежей «Мультисервисная платежная система» Андрея Чешко, чьи слова приводит «РИА Новости», снижение порога беспошлинной онлайн-торговли вплоть до введения пошлин на все покупки, независимо от их стоимости, приведет к существенному сокращению объемов торговли, причем уже на этапе обсуждения этих мер.

Он добавил, что создание складов на территории России, где крупные интернет-площадки вроде Aliexpress могут аккумулировать товары и упрощать оформление, возможно, будет выходом для крупных игроков.



На данный момент посылки, стоимость которых за месяц не превышает €1 тыс., а вес — 31 кг, пошлинами не облагаются. Сверх суммы размер пошлины составляет 30%, но не менее €4 за 1 кг.

С декабря 2017 года ФТС ввела новые требования к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Согласно им, покупатель должен дополнительно указывать личный ИНН и ссылки на купленные товары.