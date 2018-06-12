«Укрпочте» угрожает банкротство

Предприятие «Укрпочта» находится в критическом состоянии, об этом во вторник сообщил первый заместитель генерального директора организации Александр Чернавский во время встречи редакторов газет и активистов Национального союза журналистов Украины.

«Укрпочта» находится на грани банкротства, этим руководство предприятия объяснило предложение издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа», — заявил Чернавский, передает Ukranews.com. Он предложил редакторам рассрочить выплаты до сентября с авансированием 40%, чтобы «всем было хорошо».

При этом руководитель «Укрпочты» напомнил, что средства принадлежат гражданам, а организация является посредником, но ситуация для предприятия складывается критическая.

«Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — резюмировал он.

Повышение зарплат жителям Украины может негативно отразиться на экономике страны, минувшей зимой предупредил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в стране Йоста Люнгман.