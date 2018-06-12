Прямой эфир

«Укрпочте» угрожает банкротство

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятие «Укрпочта» находится в критическом состоянии, об этом во вторник сообщил первый заместитель генерального директора организации Александр Чернавский во время встречи редакторов газет и активистов Национального союза журналистов Украины.

«Укрпочта» находится на грани банкротства, этим руководство предприятия объяснило предложение издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа», — заявил Чернавский, передает Ukranews.com. Он предложил редакторам рассрочить выплаты до сентября с авансированием 40%, чтобы «всем было хорошо».

При этом руководитель «Укрпочты» напомнил, что средства принадлежат гражданам, а организация является посредником, но ситуация для предприятия складывается критическая.

«Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — резюмировал он.

Повышение зарплат жителям Украины может негативно отразиться на экономике страны, минувшей зимой предупредил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в стране Йоста Люнгман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внешний долг банковского сектора Украины приблизился к $6 млрд
Украина надеется получить до осени пятый транш МВФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017