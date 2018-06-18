Скончался продюсер фильма «Лицо со шрамом»

Американский продюсер Мартин Бергман, работавший над фильмом «Лицо со шрамом», ушел из жизни в возрасте 92 лет. О его смерти сообщила газета The New York Times.

Как пояснила супруга Бергмана Корнелия, продюсер скончался от кровоизлияния в мозг.

Наибольшую известность продюсеру принесла картина режиссера Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом», которая вышла в свет в 1983 году. Кроме того, он работал над фильмами «Серпико» (1973), «Собачий полдень» (1975) и «Путь Карлито» (1993) с участием актера Аль Пачино.

8 июня стало известно о смерти ирландского актера Алана О'Нилла, он ушел из жизни в возрасте 47 лет.