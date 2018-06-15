Юэн Макгрегор сыграет главную роль в продолжении «Сияния»

Актер Юэн Макгрегор сыграет главного героя в фильме «Доктор Сон» — продолжении «Сияния». Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Экранизацию продолжения легендарной книги Стивена Кинга «Сияние», где речь идет о повзрослевшем сыне главного героя, снимет режиссер Майк Флэнеган, сообщает «Газета.ру».

Триллер «Сияние» Стенли Кубрика по мотивам одноименного романа Стивена Кинга вышел на экраны в 1980 году, главную роль — Джека Торренса — сыграл Джек Николсон. В 2013-м Кинг написал продолжение триллера.

20 января актер Юэн Макгрегор подал на развод со своей женой Ив Мавракис. Он прожил с ней в браке более 22 лет.

Макгрегор готов платить Мавракис алименты, поскольку между супругами не был заключен брачный контракт. Кроме того, их имущество может быть разделено поровну.