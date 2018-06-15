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Актер из «Парка Юрского периода» получил звезду на Аллее славы

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Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
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Актер фильмов о «Парке Юрского периода» Джефф Голдблюм получил именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. О этом сообщает телеканал NBC.

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Звезда исполнителя роли доктора Яна Малкольма стала 2638-й по счету. В кино 65-летний артист дебютировал еще в 1974 году в эпизодической роли в фильме «Жажда смерти», но широкую известность он получил после съемок в картинах «Муха» 1986 года и «День независимости» 1996 года, а также серии фильмов «Парк Юрского периода». Всего в арсенале актера больше сотни фильмов.

Также он известен тем, что озвучивал рекламу корпорации Apple, включая рекламные ролики для iMac и iBook, передает телеканал «360».

В марте 2018 года звезду на Аллее славы в Голливуде получил Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера в саге «Звездные войны».

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