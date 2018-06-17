Разгонный блок «Фрегат» вывели на орбиту захоронения после успешного запуска спутника «Глонасс-М», рассказали 17 июня в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Соответствующую информацию внесли в каталог космических объектов, сообщает ТАСС.

Каталог предназначен для хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 до 50 тыс. км.

Разгонный блок увели с помощью двух включений двигательной установки. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Плесецк» 17 июня в 00:46 мск. Пуск прошел в штатном режиме.