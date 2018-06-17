Папа римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

Аборты, по мнению папы римского Франциска, схожи с экспериментами нацистов по выведению чистой расы. Об этом сообщила Chicago Tribune в субботу, 16 июня.

«В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках», — цитирует Франциска издание.

При этом папа римский высказался и против предродовых тестов, которые проводят родители, чтобы выявить аномалии развития ребенка. По мнению Франциска, детей нужно принимать такими, какими их дает Бог.

8 апреля клерикальные организации и партии организовали в центре Праги шествие за запрет абортов, к движению присоединились около 5 тыс. граждан.

Участники акции прошли по центральным улицам столицы Чехии и завершили митинг на Вацлавской площади. Выступавшие ораторы отмечали необходимость сохранения традиционных христианских ценностей и тенденцию к снижению числа абортов в республике. Кроме того, по мнению протестующих, аборты представляют опасность для европейских граждан в условиях высокой миграции из мусульманских стран и опасность усиления позиций ислама.