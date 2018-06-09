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Папа Римский предостерег от разрушения мира в погоне за топливом

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Человечество в погоне за энергией может разрушить цивилизацию. Об этом, выступая на конференции «Передача энергии и забота о нашем общем доме», проходящей в Ватикане, заявил Папа Римский Франциск.

Охота людей за энергией сказывается на воздухе, уровне моря, запасах пресной воды, климате и экосистемах, приводит слова понтифика пресс-служба Ватикана. Он уверен, что удовлетворять энергетическую «жажду», усиливая реальную жажду других людей — неправильно. Он призвал сосредоточиться на поиске неископаемых источников энергии.

Папа Франциск отметил, что энергетическая проблема — один из главных вопросов, стоящих перед международным сообществом. То, как люди с ним справятся, скажется на качестве жизни всего человечества, подчеркнул он.

«Мы получили Землю от Создателя в виде дома-сада. Давайте не допустим, чтобы она досталась следующим поколениям пустыней», — призвал предстоятель католической церкви.

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