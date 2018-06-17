Мужчина на инвалидной коляске намеренно сбил двух женщин в Лондоне

В Лондоне мужчина в инвалидной коляске с электроприводом сбил двух пожилых женщин, стоявших на остановке общественного транспорта.

Как сообщает Daily Star, инцидент произошел в Уэллинге, на юго-востоке британской столицы.

Момент предположительно намеренного наезда попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина проезжает мимо ожидающих автобус женщин, однако останавливается и дает задний ход, сбивая одну из них. После этого он проделывает аналогичные действия, сбивая вторую женщину.

Удовлетворенный результатом, мужчина разворачивается и уезжает.

По данным полиции, пострадавшие отделались легкими ушибами и испугом. О задержании мужчины не сообщается.