Мужчина на инвалидной коляске намеренно сбил двух женщин в Лондоне
В Лондоне мужчина в инвалидной коляске с электроприводом сбил двух пожилых женщин, стоявших на остановке общественного транспорта.
Как сообщает Daily Star, инцидент произошел в Уэллинге, на юго-востоке британской столицы.
Момент предположительно намеренного наезда попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина проезжает мимо ожидающих автобус женщин, однако останавливается и дает задний ход, сбивая одну из них. После этого он проделывает аналогичные действия, сбивая вторую женщину.
Удовлетворенный результатом, мужчина разворачивается и уезжает.
По данным полиции, пострадавшие отделались легкими ушибами и испугом. О задержании мужчины не сообщается.