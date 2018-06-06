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Иномарка сбила пожилую женщину на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичная полиция разыскивает водителя иномарки, который сбил пожилую женщину на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия.

«В районе дома 71 по улице Юных Ленинцев водитель автомашины Kia совершил наезд на женщину-пешехода и скрылся с места ДТП», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы управления ГИБДД по городу Москве.

В ведомстве добавили, что очевидцы случившегося запомнили номера машины. В столице объявлен план «Перехват».

Информация о состоянии здоровья женщины не уточняется.

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