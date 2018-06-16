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Сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами‍

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В субботу, 16 июня, на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины встретилась с командой Исландии. Матч завершился со счетом – 1:1.

Игра прошла в Москве на стадионе «Спартак». Лучшим игроком мбыл признан исландский вратарь Ханнес Тор Хальдорссон.

Защитник исландской сборной Хердур Магнуссон считает, что сборная Аргентины уверовала в свою победу после забитого гола, за что поплатилась.

«Мы были шокированы, когда они забили нам гол, но у нас очень хорошая команда, сильный командный дух», – цитирует его слова ТАСС.

Магнуссон отметил, что команде удалось собраться и нанести ответный удар.

Команда Исландии теперь сыграет на групповом этапе со сборными Нигерии (22 июня) и Хорватии (26 июня).

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