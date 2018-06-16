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Гидроузел на реке Иртыш достроят за 9,5 млрд рублей

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Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в Омской области потребует 9,5 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Как рассказал директор КУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Андрей Молчанов, на данный момент Омская область не располагает необходимой для строительства гидроузла суммой. В связи с этим на завершение строительных работ будет направлено 9,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает ИА «Город 55».

Исходя из слов Молчанова, на данный момент откорректированная проектная документация находится в Главгосэкспертизе. После того, как проект получит положительное заключение, можно будет сказать о конкретных сроках строительства гидроузла и о распределении средств.

Правительство Омской области приняло проект распоряжения «О строительстве Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» в рамках исполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева о достройки объекта в два этапа.

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