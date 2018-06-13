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Раздвижной понтонный мост через реку Омь построят в Омской области

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В Калачинске Омской области летом 2019 года появится временный понтонный мост через Омь. Пешеходы будут пользоваться раздвижной переправой во время строительства нового моста. На время ледохода ее будут сдвигать к берегам.

Новый мост будет шире старого, который находится в аварийном состоянии. Стоимость проекта составит 300 млн рублей, передает РИА «Омск-информ». Открыть новый мост в Калачинске планируют к концу лета 2020 года, когда будет отмечаться 225-летие города.

Омь — река в Западной Сибири, протекает по территории Омской и Новосибирской областей, правый приток Иртыша. Исток находится на Васюганской равнине, устье — в Омске. На Оми расположены города Калачинск, Куйбышев и Омск, который получил свое имя от реки.

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