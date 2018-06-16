Анджелина Джоли посетила руины принадлежавшей террористам ИГ мечети

Известная актриса и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли в субботу, 16 июня, посетила иракский город Мосул, освобожденный от террористической группировки ИГ (запрещена в России) в 2017 году.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «ас-Сумария», в том числе Джоли побывала на развалинах мечети ан-Нури. Именно в ней главарь террористической группировки в 2014 году провозгласил халифат. За обладание древним храмовым комплексом весной и летом 2017 года между иракскими военными и боевиками шли ожесточенные бои.

По данным журналистов, целью визита было предоставление гуманитарной помощи.

В июле 2017 года иракские войска заявили о полном контроле над Мосулом. В конце августа от террористов был также освобожден город Талль-Афар, который оставался последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией.