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Собянин рассказал о развязном характере взятого из приюта Джоуи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поведении щенка Джоуи, которого он взял из приюта. Об этом он сообщил на встрече с волонтерами своего избирательного штаба.

«Что касается Джоуи, то, наверное, он — единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр — ведет себя совершенно развязно», — цитирует слова столичного градоначальника агентство городских новостей «Москва»

Собянин также отметил, что в городских приютах не растет количество животных, потому что москвичи забирают их домой.

13 апреля мэр Москвы посетил фестиваль «Пасхальный дар», который проходит на Тверском бульваре, и взял на воспитание собаку по кличке Джоуи.

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