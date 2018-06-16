Собянин рассказал о развязном характере взятого из приюта Джоуи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поведении щенка Джоуи, которого он взял из приюта. Об этом он сообщил на встрече с волонтерами своего избирательного штаба.

«Что касается Джоуи, то, наверное, он — единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр — ведет себя совершенно развязно», — цитирует слова столичного градоначальника агентство городских новостей «Москва».

Собянин также отметил, что в городских приютах не растет количество животных, потому что москвичи забирают их домой.

13 апреля мэр Москвы посетил фестиваль «Пасхальный дар», который проходит на Тверском бульваре, и взял на воспитание собаку по кличке Джоуи.