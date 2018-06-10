Медведев и Собянин поздравили режиссера Сергея Урсуляка с 60-летием

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил актера, режиссера и сценариста Сергея Урсуляка с 60-летием и отметил его талант дарить яркие эмоции зрителям. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы как-то сказали, что крайне важно, чтобы люди испытывали острую эмоцию при просмотре фильма, чтобы было по-настоящему жалко, по-настоящему смешно, по-настоящему больно. У Вас это блестяще получается. Ведь именно такие яркие эмоции дарят зрителям Ваши глубокие и реалистичные картины», — сказано в поздравлении.

Политик добавил, что особенно пронзительно Урсуляк рассказывает о чувствах и переживаниях военного поколения, судьбах людей, о свободе, жизни, счастье.

Юбиляра поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника.

«К этому знаменательному жизненному рубежу Вы подошли в полном расцвете Вашего режиссерского таланта, который находит воплощение в замечательных фильмах, украшающих современный российский кинематограф», — сказал чиновник.

Собянин добавил, что созданные Урсуляком фильмы имеют богатую историческую и литературную основу, потрясают игрой актеров и вызывают большой интерес у миллионов зрителей.

Сергей Урсуляк родился 10 июня 1958 года в Петропавловске-Камчатском. В 1979 году окончил актерское отделение Щукинского училища, в 1993 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1979 по 1991 год он играл в театре «Сатирикон».

В 1993 году Урсуляк в качестве режиссера дебютировал с фильмом «Русский регтайм», а в 2007 году вышел его военный детективный сериал «Ликвидация», который был удостоен премии ТЭФИ и «Золотой орел». Также он выступил режиссером телепередач «Я и моя собака» и документального цикла «Новейшая история»

В 2016 году культурному деятелю присудили Государственную премию России в области литературы и искусства.