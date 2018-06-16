Не стало Геннадия Николаевича Рождественского. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, музыкальным руководителем которого он был, но и для всего мира. Один из самых выдающихся дирижеров в мире, он был не только исполнителем, но и просветителем, автором необыкновенных книг, которые помогли узнать и полюбить музыку множеству людей.

Рождественского можно назвать первооткрывателем в музыкальном мире — он знакомил публику с неизвестными именами, произведениями, причем не только новыми, но и незаслуженно забытыми, однажды выпавшими из музыкального обихода, но вернувшимися благодаря ему.

Из последних примеров можно назвать постановку «Сервилии» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Эта опера всегда считалась неудачной, в этом были уверены даже многие музыковеды. При жизни композитора она была поставлена лишь единожды и выдержала семь представлений — очень мало. В советское время ее исполнили только один раз, и никогда она не была в репертуаре наших театров. Но Геннадий Николаевич был уверен, что эта музыка недооценена. Он говорил мне, что предлагал многим театрам идею возродить «Сервилию», но в итоге это произошло в нашем театре два года назад, и дирижировал сам маэстро, хотя ему было уже 85 лет.

Символично, что с похожей истории и начался Камерный театр. В 1974 году Борис Покровский и Геннадий Рождественский задумали вернуть на сцену оперу Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Нос», которая была поставлена в начале 1930-х годов, но вскоре вызвала обвинения в формализме и на несколько десятилетий покинула сцену.

«Нос» стал первой работой Рождественского в Камерном театре Покровского и оказался эпохальным спектаклем: его премьерой 12 сентября 1974 года открылось постоянное здание театра (тогда еще у станции метро «Сокол»). Постановка стала эмблемой театра и до сегодняшнего дня входит в его репертуар. Можно сказать, Покровский и Рождественский вместе создали Камерный театр.

Четыре года спустя на его сцене была сыграна еще одна премьера — «Похождения повесы»: тогда эту оперу Игоря Стравинского впервые увидели в нашей стране. Режиссером опять был Покровский, а дирижером — Рождественский.

В 2010 году мы восстановили этот спектакль, вернули его в репертуар. Бориса Александровича, увы, уже не было в живых, но за дирижерский пульт на премьере опять встал Геннадий Николаевич.

На репетиции этого спектакля произошел любопытный случай. Рождественский сказал одной артистке: «Раньше ваш персонаж выходил из того-то угла с чемоданом…». И стало ясно, что хотя прошло уже больше тридцати лет, а он помнил тот спектакль во всех деталях!

Эта удивительная память и умение жить внутри спектакля, контролировать процесс во всех деталях — качества, которые поражали в Рождественском. Во время репетиций он говорил: «Я должен всех видеть!». И всем успевал показывать вступления, выходы, заботясь не только о музыкальной составляющей, но и о происходящем на сцене… Это была подлинно театральная, артистичная натура.

Такой же артистизм был присущ ему и в жизни. Когда он входил, то преображал всё вокруг, обладал какой-то магией. И весь наш оркестр, весь коллектив вдохновлялись его присутствием, даже когда он просто сидел в зале!

Сейчас все, конечно, в трауре — мы отменили спектакли, мы плачем. Однако хочется верить, что те уроки, которые нам дал Геннадий Николаевич, те основы, которые он заложил, мы сможем сохранить и развить.

Автор — художественный руководитель оперной труппы Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России

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