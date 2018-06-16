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В Москве простились со Станиславом Говорухиным

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В Москве проводили в последний путь режиссера Станислава Говорухина. В храме Христа Спасителя собрались близкие и родные покойного. Принял участие в прощании с великим художником и президент России Владимир Путин.

Глава государства возложил розы к гробу покойного, а после выразил соболезнования вдове. 

«Станислав Сергеевич, конечно, был человеком и избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, — печать Господня. На нем она точно была и есть. Его звезда будет ярко светить еще на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем, и в моем сердце он останется навсегда», — отметил российский лидер.

Станислав Говорухин ушел из жизни 14 июня  после долгой болезни. Режиссеру было 82 года, он успел снять 25 художественных фильмов. Его великие кинокартины навсегда останутся в памяти зрителей. 

 

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