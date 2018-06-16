Эксперт усомнился в окупаемости возвращаемых ступеней ракет SpaceX

Основателю и владельцу компании SpaceX Илону Маску еще предстоит доказать экономическую эффективность технологии возвращаемых ступеней ракет. Об этом заявил почетный директор российского Института космических исследований (ИКИ) и преподаватель университета в Мэриленде Роальд Сагдеев.

«Очень важно эффективность разработки посчитать, набрать за несколько лет статистику, сколько раз одну и ту же ступень реально можно запускать. Пока это всё открытый вопрос. Но думаю, по ракетной части бизнеса Пентагон и NASA не дадут пропасть Маску — они ему помогут, так как они давали ему деньги до сих пор», — цитирует академика «РИА Новости».

Согласно проекту Илона Маска, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 может возвращаться на Землю после запуска. Кроме того, разгонный блок ракеты Block 5 можно использовать до 10 раз без дополнительного ремонта.

Сагдеев отметил, что разработки России по созданию двигателей многоразового использования не должны отставать от Маска.

«Это просто замечательно, что «Энергомаш» изначально заложил в свой двигатель возможность его многократного применения. Хорошо бы подтвердить, что будет возврат. Только нужно сделать так же эффективно, как Маск», — сказал академик.

4 июня сообщалось, что назначена дата испытаний первой многоразовой возвращаемой космической ракеты России. Ее разработкой занимались Фонд перспективных исследований, Роскосмос и Объединенная авиастроительная корпорация.