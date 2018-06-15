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Столкновение катамарана с баржей в Волгограде попало на видео

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
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Видео столкновения катамарана и баржи в Волгограде, в результате которого погибли 11 человек, сняла камера видеонаблюдения.

Камера запечатлела момент сближения судов, момент столкновения и то, как более тяжелая баржа продолжает движение, подмяв катамаран.

Полная, поминутно восстановленная картина происшествия будет представлена в расследовании Семена Еремина в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в субботнюю полночь, 16 июня.

Инцидент произошел вечером 11 июня на Волге. Прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Самары в Волгоград. На борту судна находились 16 человек — выжить удалось лишь пятерым. Среди погибших был несовершеннолетний.

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