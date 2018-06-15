Прямой эфир

Выпустившую затонувший катамаран лодочную станцию закрыли

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лодочная станция ООО «Пристань», откуда вышел потерпевший крушение катамаран, закрыта. Об этом «РИА Новости» рассказали в госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

Представитель ведомства отметил, что «Пристань» будет закрыта до устранения недостатков.

Инцидент произошел вечером 11 июня на Волге. Прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Самара в Волгоград.

На борту судна находились 16 человек — выжить удалось лишь пятерым. Среди погибших был несовершеннолетний.

Впоследствии стало известно, что катамараном владел бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, ранее судимый за хулиганство и изнасилование. Именно экс-чиновник, который погиб, считается виновником аварии.

После столкновения было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержан генеральный директор ООО «Пристань». Его обвинили в том, что он не предпринял мер для предотвращения выхода маломерного судна в акваторию Волги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгограде опознаны все 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
СК назвал виновника столкновения катамарана с баржей на Волге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017