Выпустившую затонувший катамаран лодочную станцию закрыли

Лодочная станция ООО «Пристань», откуда вышел потерпевший крушение катамаран, закрыта. Об этом «РИА Новости» рассказали в госинспекции по маломерным судам (ГИМС).

Представитель ведомства отметил, что «Пристань» будет закрыта до устранения недостатков.

Инцидент произошел вечером 11 июня на Волге. Прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Самара в Волгоград.

На борту судна находились 16 человек — выжить удалось лишь пятерым. Среди погибших был несовершеннолетний.

Впоследствии стало известно, что катамараном владел бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, ранее судимый за хулиганство и изнасилование. Именно экс-чиновник, который погиб, считается виновником аварии.

После столкновения было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержан генеральный директор ООО «Пристань». Его обвинили в том, что он не предпринял мер для предотвращения выхода маломерного судна в акваторию Волги.