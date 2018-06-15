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Британские строители пришли на работу в юбках из-за запрета на шорты

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Фото: twitter.com/TheSun
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Строители из британского города Чертси обошли запрет компании на ношение шорт на стройплощадке и вышли на работу в юбках и платьях. 

Работники неоднократно пытались поговорить с руководством и объяснить, что в жару заниматься тяжелым физическим трудом в джинсах и комбинезонах довольно сложно. Не найдя понимания, они решили по-своему решить данную проблему.

Как сообщает «Комсомольская правда», строителей вдохновил опыт школьников из графства Оксфордшир, которые в ответ на аналогичный запрет пришли в учебное заведение в юбках. 

«Мне мужчины свистели вслед! Со мной такого никогда не было», — рассказал журналистам один из строителей. 

Другой признался, что его супруга очень неоднозначно отреагировала, когда с утра он перемерил почти все платья из ее гардероба.  

В итоге строительная фирма признала правоту сотрудников и разрешила предприимчивым британцам надевать шорты.

4 мая сообщалось, что средняя школа в британском Аберистуите (Уэльс) приняла меры к ученикам, которые переоделись в женские платья для участия в квесте для выпускников. В учреждении считают, что мальчики «подорвали основные ценности школы».

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