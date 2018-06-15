Британские строители пришли на работу в юбках из-за запрета на шорты
Строители из британского города Чертси обошли запрет компании на ношение шорт на стройплощадке и вышли на работу в юбках и платьях.
Работники неоднократно пытались поговорить с руководством и объяснить, что в жару заниматься тяжелым физическим трудом в джинсах и комбинезонах довольно сложно. Не найдя понимания, они решили по-своему решить данную проблему.
Как сообщает «Комсомольская правда», строителей вдохновил опыт школьников из графства Оксфордшир, которые в ответ на аналогичный запрет пришли в учебное заведение в юбках.
«Мне мужчины свистели вслед! Со мной такого никогда не было», — рассказал журналистам один из строителей.
Другой признался, что его супруга очень неоднозначно отреагировала, когда с утра он перемерил почти все платья из ее гардероба.
В итоге строительная фирма признала правоту сотрудников и разрешила предприимчивым британцам надевать шорты.
4 мая сообщалось, что средняя школа в британском Аберистуите (Уэльс) приняла меры к ученикам, которые переоделись в женские платья для участия в квесте для выпускников. В учреждении считают, что мальчики «подорвали основные ценности школы».