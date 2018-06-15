Британские строители пришли на работу в юбках из-за запрета на шорты

Строители из британского города Чертси обошли запрет компании на ношение шорт на стройплощадке и вышли на работу в юбках и платьях.

Работники неоднократно пытались поговорить с руководством и объяснить, что в жару заниматься тяжелым физическим трудом в джинсах и комбинезонах довольно сложно. Не найдя понимания, они решили по-своему решить данную проблему.

Builders beat no-shorts rule by turning up to work in skirts https://t.co/yFrg0Nhegn pic.twitter.com/5pE6KxjjoA — The Sun (@TheSun) June 13, 2018

Как сообщает «Комсомольская правда», строителей вдохновил опыт школьников из графства Оксфордшир, которые в ответ на аналогичный запрет пришли в учебное заведение в юбках.

«Мне мужчины свистели вслед! Со мной такого никогда не было», — рассказал журналистам один из строителей.

Другой признался, что его супруга очень неоднозначно отреагировала, когда с утра он перемерил почти все платья из ее гардероба.

Builder Adam Houdoire, 29, spent £10 on a leopard-print dress. He said: “I love it. It gives you far more freedom.”https://t.co/c2JfwK507w — Tickle #FBPE 🇬🇧🇪🇺 (@MrTickle3) June 14, 2018

В итоге строительная фирма признала правоту сотрудников и разрешила предприимчивым британцам надевать шорты.

4 мая сообщалось, что средняя школа в британском Аберистуите (Уэльс) приняла меры к ученикам, которые переоделись в женские платья для участия в квесте для выпускников. В учреждении считают, что мальчики «подорвали основные ценности школы».