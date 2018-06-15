Первый российский солнцемобиль протестируют в Сочи

Презентация первого российского солнцемобиля SOL пройдет на гоночной трассе «Сочи Автодром». Об этом сообщили в пресс-службе трассы.

На крыше машины установлены солнечные панели площадью 4 кв. м, а корпус выполнен из углепластика. Для безопасности пилота сделана стальная пространственная рама с применением самых передовых материалов. SOL может развивать скорость до 90 км/ч, а в дальнейшем конструкторы планируют установить в автомобиле автопилот.

«Наш солнцемобиль соответствует самым высоким стандартам. У SOL конкурентоспособные характеристики. Эффективность, скорость, вес, дизайн — всё это находится на топ-уровне», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы.

SOL стоит около 10 млн рублей. Команда разработчиков 6 июля примет участие в первом этапе соревнований American Solar Challenge. SOL во время гонок пересечет четыре штата США и преодолеет порядка 3 тыс. км.

14 июня сообщалось, что беспилотные автомобили испытают на трех федеральных трассах. Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» должно приступить к тестированию до 30 ноября.