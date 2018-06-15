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Круизы до Волги возобновились в Уфе

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Речные круизы на теплоходе «Башкортостан» по рекам Белая, Кама, Ока, Сура, Волга с отправлением из Уфы возобновляются после долгого перерыва. Первый рейс состоится 21 июля.

Новым владельцем судна стал житель столицы Башкирии. Поездка по маршруту Уфа–Нижнекамск–Свияжск–Казань–Елабуга–Уфа продлится одну неделю, передает ИА «Башинформ». В день прибытия судно должно совершить круиз выходного дня из Уфы: сам рейс запланирован с 27 по 29 июля, но маршрут пока не сообщается.

Напомним, самый длительный круиз вокруг света предлагает норвежская компания. Путешествие займет 245 дней — с августа до мая туристы остановятся в 113 портах 59 стран и увидят все континенты, за исключением Антарктики.

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