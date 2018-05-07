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Туристам предлагают самый длинный кругосветный круиз

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Самый длительный круиз предлагают вокруг света предлагает норвежская компания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Путешествие займет 245 дней – с августа до мая туристы будут находится на лайнере Viking Sun, который вмещает до 930 пассажиров. За это время они остановятся в 113 портах 59 стран и увидят все континенты, за исключением Антарктики.

Лайнер отходит от города Гринвич и сделает первые остановки в Ирландии и Норвегии. Стоимость путешествия составляет более 66 тыс. фунтов (более $89 тыс.).

Компания позиционирует путешествие как «круиз мыслящего человека» - на борту лайнера будут регулярно проходить концерты классической музыки, лекции по истории и искусству, а также кулинарные мастер-классы. Лайнер оборудован двумя бассейнами.

Viking Sun уже дважды ходил в кругосветное путешествие, однако предстоящий маршрут будет почти вдвое длиннее предыдущих.

«Наше кругосветное путешествие предлагает гостям редкую возможность распаковав чемоданы лишь единожды посетить десятки лучших мест на земле по беспрецедентной для туристической сферы цене», -  заявил представитель фирмы-организатора.

Как стало известно 6 мая, семь монгольцев планируют преодолеть 12 тыс. км на верблюдах, чтобы добраться до Лондона.

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