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Семь монголов преодолеют 12 тыс. км до Лондона на верблюдах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Семь путешественников из Монголии планируют добраться от Улан-Батора до Лондона на верблюдах. В пути им предстоит преодолеть 12 тыс. км. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В основе маршрута лежит Шелковый путь, проходящий через территории 15 стран. Туристы являются опытными путешественниками: каждый совершил кругосветное путешествие.

Предполагается, что до британской столицы они доберутся к 2020 году. Цель путешествия — привлечь внимание к культуре и истории Монголии.

Как стало известно 4 мая, инвалид-колясочник из России попытается в январе 2019 года первым в мире достичь Южного полюса, используя лишь силу рук. Вместе с ним маршрут от побережья Антарктиды до Южного полюса преодолеют еще два человека.

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