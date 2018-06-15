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«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через КНДР

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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«Газпром» возобновил переговоры с южнокорейской стороной о возможном строительстве газопровода через территорию КНДР, сообщил в пятницу, 15 июня, заместитель председателя правления российской компании Виталий Маркелов.

В ходе пресс-конференции он отметил, что политическая ситуация в этом регионе «уже несколько иная», передает ТАСС. По словам топ-менеджера, «южнокорейская сторона обращалась к «Газпрому» относительно возобновления данного проекта».

«Состоялась серия переговоров по этой части, и эти переговоры продолжаются», — рассказал он, пишет «Газета.ру».

Проект не является новым, его реализация обсуждалась в 2011 году, уточнил Маркелов. Тогда стороны обсудили маршруты и провели переговоры со всеми участниками проекта, но затем действия в данном направлении приостановили из-за ухудшения отношений Республики Кореи и КНДР.

Около года назад сообщалось, что корейские компании — в частности, государственная корпорация Kogas — ведут переговоры с «Газпромом» об увеличении закупок российского сжиженного природного газа.

В 2011 году «Газпром» и южнокорейская компания Kogas подписали дорожную карту по реализации проекта поставок российского газа в Корею.

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