«Газпром» построил газопровод «Сила Сибири» почти на 85%

«Газпром» построил 84,4% линейной части газопровода «Сила Сибири», сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 8 июня.

«В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 км)», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Отмечается, что строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

«Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года.

Согласно договору, заключенному на 30 лет, Россия обязуется ежегодно поставлять 38 млрд кубометров газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки планируются с 20 декабря 2019 года.

В апреле «Газпром» оценил стоимость проекта в 1,1 трлн рублей.