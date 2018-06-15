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Инвестиции в предприятия ТОРов на Сахалине достигнут 65 млрд рублей

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Территории опережающего развития (ТОР) на Сахалине и Курилах стали одними из главных инструментов новой экономической политики региона. Об этом заявил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский. Так, по данным чиновника, к 2025 году инвестиции в предприятия сахалинский ТОРов достигнут 65 млрд рублей.

ИА SakhalinMedia поясняет, что сейчас в регионе действует три таких ТОРа: агропромышленный «Южная», туристический «Горный воздух» и рыбоперерабатывающий «Курилы». По состоянию на 1 июня 2018 года статус резидента получил 21 инвестор.

Портал iz.ru зимой сообщал о том, что власти Сахалина приняли решение увеличить мощности энергосистемы ТОР «Курилы» на острове Шикотан. Это необходимо в связи с планами по развитию производства на острове. Так, уже в сентябре на Шикотане должен заработать завод по переработке рыбной продукции.

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