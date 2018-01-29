Энергомощности на Шикотане будут увеличены

Правительство Сахалинской области приняло решение увеличить мощности энергосистемы ТОР «Курилы» на острове Шикотан. Это необходимо в связи с планами по развитию производства на острове. Так, уже в сентябре на Шикотане должен заработать завод по переработке рыбной продукции.

По словам и. о. главы регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Евгения Токарева, которые приводит ИА SakhalinMedia, в настоящее время на Шикотане действуют две дизельные электростанции. Общая мощность энергосистемы острова — 5 тыс. кВт. У энергосистемы низкая надежность и высокие риски отключения. В нынешнем положении планы по социально-экономическому развитию Курил реализоваться не могут. Уже сейчас дефицит электроэнергии составляет 2–3 тыс. кВт, отметил Токарев.

Агентство предлагает привлечь на Шикотан АО «Мобильные ГТЭС», которое входит в холдинг государственной компании ПАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, для решения проблемы дефицита мощностей можно построить одну или две дизельные электростанции. И третий вариант — начать строительство ветроустановок.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко дал поручение профильным ведомствам до 1 февраля определиться с планом действий и рассмотреть возможность поддержки предпринимателей, которые заинтересуются проектом.