Прямой эфир

Энергомощности на Шикотане будут увеличены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Сахалинской области приняло решение увеличить мощности энергосистемы ТОР «Курилы» на острове Шикотан. Это необходимо в связи с планами по развитию производства на острове. Так, уже в сентябре на Шикотане должен заработать завод по переработке рыбной продукции.

По словам и. о. главы регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Евгения Токарева, которые приводит ИА SakhalinMedia, в настоящее время на Шикотане действуют две дизельные электростанции. Общая мощность энергосистемы острова — 5 тыс. кВт. У энергосистемы низкая надежность и высокие риски отключения. В нынешнем положении планы по социально-экономическому развитию Курил реализоваться не могут. Уже сейчас дефицит электроэнергии составляет 2–3 тыс. кВт, отметил Токарев.

Агентство предлагает привлечь на Шикотан АО «Мобильные ГТЭС», которое входит в холдинг государственной компании ПАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, для решения проблемы дефицита мощностей можно построить одну или две дизельные электростанции. И третий вариант — начать строительство ветроустановок.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко дал поручение профильным ведомствам до 1 февраля определиться с планом действий и рассмотреть возможность поддержки предпринимателей, которые заинтересуются проектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На курильском острове Шикотан могут появиться туристические комплексы
Абэ настроен на продолжение «упорных» переговоров по Курилам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017