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В Хабаровске появится первый в регионе вертодром

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Площадка для стоянки и технического обслуживания вертолетов будет построена в концу года рядом с аэропортом Хабаровска. Она разместится на земельном участке площадью 12 га.

По словам Антона Скрыпника, коммерческого директора компании «Орлан», которая займется проектом, такой вертодром будет первым в Хабаровском крае. На нем будет установлен ангар, способный вместить вертолет типа Ми-8. Внутри появятся спецоборудование, гидроустановки и кран-балка.

Реализация проекта потребует порядка 70 млн рублей. За год планируется обслуживать около 50 машин. Сначала это будут Ми-8 госструктур из Хабаровского края, Сахалина и Приморья. Затем предполагается начать техническое обслуживание вертолетом «Робинсон» и «Еврокоптер».

Как сообщает vostokmedia.ru, «Орлан» в декабре подал заявку на получение статуса резидента ТОР «Хабаровск». В регионе компания работает с 2003 года. В ее собственности восемь вертолетов Ми-8. «Орлан» имеет в Приморье несколько посадочных площадок.

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