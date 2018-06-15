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Археологи нашли в Москве артефакты XVII-XIX веков

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Археологи в центре столицы обнаружили предметы быта москвичей XVII–XIX веков. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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Предметы быта и интерьера жителей города того времени были найдены в ходе археологических наблюдений в районе Большого и Малого Златоустинских переулков, а также прилегающих к ним Петроверигском и Армянском переулках.

Специалисты обнаружили два медных нательных крестика XVIII века, железный нож с костяной ручкой, который был изготовлен в период между второй половиной XVIII века – началом XIX века, выпущенная в 1829 году медная копейка, медная денга 1734 года выпуска, фрагменты печных изразцов и рельефного полихромного изразца-пояска, а также железные навесные замки XVIII–XIX веков.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, возраст самых древних находок может достигать 300 лет, передает RNS.

В мае в районе улицы Маросейка в центре столицы археологи обнаружили изразец и крест XVI века.

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