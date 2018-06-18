Прямой эфир

Картонная роскошь

Третьяковская галерея демонстрирует живопись Валерия Кошлякова на упаковочных материалах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новой Третьяковке открылась выставка Валерия Кошлякова «Романский пленник… или такелажные работы». Странное название призвано отразить контраст, заложенный в самих произведениях: изысканные, романтические виды европейских городов написаны на упаковочном гофрокартоне, вдобавок изрезанном и будто промокшем под дождем. 

Кошляков — один из самых известных и дорогих отечественных художников. И хотя он уже несколько лет живет во Франции, да и его выставочные проекты куда чаще проходят за границей (практически одновременно с третьяковской экспозицией открылся проект «Новые фрески для старого замка» во Франконвиле под Парижем), сам дух его искусства был и остается глубинно русским. Пастельные, будто выцветшие краски, мерцающие в многочисленных подтеках, рождают образы, полные ностальгии и тоски по «прекрасному далеку». Как тут не вспомнить светлую грусть чеховских пьес?

В «Романском пленнике», однако, эффект усиливается благодаря выбору материала. Использовав порванные коробки от мебели, компьютеров, бытовой техники, автор буквально проиллюстрировал знаменитые строки Ахматовой — «когда б вы знали, из какого сора...». Зачастую и не разберешь, специально повреждена поверхность или случайно — настолько органично выглядят порезы, рваные края, местами обнаженные «ребра» гофрокартона, спасенного художником от гниения или переработки. 

Но, помимо поэтических смыслов, здесь есть и проза жизни. Большинство работ были созданы в начале 1990-х, в художественных мастерских на Трехпрудном бульваре — Кошляков занимал там чердак и имел крайне стесненные условия, не подходившие для работы над крупноформатными холстами. Так что картонки, склеенные скотчем, — во многом вынужденная мера. И уж тем более бедный молодой художник не мог позволить себе вживую увидеть красоты Европы. Образы Венеции, Рима, Берлина — это параллельная реальность, несбыточная (как тогда казалось) мечта.

Кошляков создал «город контрастов»: вечная архитектура — и недолговечный материал; роскошь — и дешевизна; объем, пространственное «звучание» изображенных объектов — и нарочито плоскостное решение композиции (перспектива будто вымывается многочисленными искажениями, зачастую оставляющими лишь контуры исторических зданий)... Но вот что удивительно: при всех противоречиях «такелажные работы» производят очень цельное впечатление и рождают ощущение внутренней гармонии.

Пусть это «прекрасное далеко» кажется лишь миражом, зато его красота — со всеми подтеками, брызгами, странными красками — для нас реальна. И она облагораживает не только убогие материалы, проделавшие умопомрачительный путь из помойки в Третьяковку, но и душу зрителя. В конце концов, как признается сам автор, реальная Италия оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял по книгам и репродукциям. Вот и выставка напоминает нам о том, что красоту и гармонию нужно искать не вовне, а в себе самом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017