Картинки с выставки

Третьяковская галерея в третий раз проведет Международный фестиваль камерной музыки Vivarte. Соорганизаторами проекта традиционно стали виолончелист заслуженный артист России Борис Андрианов и благотворительный фонд U-Art. В рамках фестиваля пройдут шесть концертов в здании самой Третьяковки, а также «музыкальный променад» — прогулка от Лаврушинского переулка до парка «Зарядье» с серией импровизированных выступлений-остановок по пути.

В этом году фестиваль посвящен Михаилу Ларионову. В сентябре Третьяковка откроет крупнейшую ретроспективу выдающегося русского авангардиста, и Vivarte станет своего рода анонсом выставки: на каждом концерте публике будет представлена одна из картин Ларионова и рассказана история ее создания.

— Мы покажем «Автопортрет» Ларионова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, а все остальные работы будут извлечены из запасников, широкая публика их не видела. Стоит упомянуть «Портрет Наталии Гончаровой» — это последняя работа Ларионова, созданная в России и представленная на знаменитой выставке «1915 год», — пояснила «Известиям» куратор, заместитель заведующего отделом графики XVIII – начала XX веков Третьяковской галереи Евгения Илюхина.

Музыкальная программа будет традиционно разнообразной — как по составу исполнителей, так и по репертуару. 3 и 5 июня на сцену выйдет Копельман-квартет. Однако если в первый вечер прозвучат только произведения XX века (квартеты Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, дуэт для скрипки и виолончели Золтана Кодая), то на втором концерте диапазон эпох и стилей будет куда шире: от XVIII до XXI века. В том числе прозвучит квартет Евгения Кисина, известного широкой публике в качестве пианиста-вундеркинда, но не композитора.

Особенностью двух следующих концертов — 6 и 7 июня — станет акцент на нестандартные солирующие инструменты. Так, 6 июня слушатели смогут насладиться звучанием флюгергорна (разновидность трубы) в руках Сергея Накарякова, а на следующий день — познакомиться с виолончелью да спалла (наплечная виолончель) Сергея Малова. Кроме того, 7 июня Андрей Пушкарев (вибрафон) представит цикл Bach Vibrations — импровизации на двухголосные инвенции И.С. Баха в стиле различных джазменов.

Самым масштабным и по продолжительности, и по составу музыкантов произведением фестиваля станет «История солдата» Игоря Стравинского («Сказка о беглом Солдате и Черте, читаемая, играемая и танцуемая»). В концертном исполнении балетной пантомимы примут участие популярные актеры Илья Лыков и Дмитрий Смолев. И это не единственные звезды фестиваля: в разных концертах зрители смогут услышать Алену Баеву (скрипка), Лукаса Генюшаса (фортепиано), Елену Ревич (скрипка), Бориса Андрианова (виолончель) и других известных музыкантов.

— Каждый участник фестиваля сам мог выбирать, что исполнять. Мы считаем, что лучше дать свободу исполнителю, поскольку именно то, что он сам любит, он и сыграет лучше всего. Главным условием было не повторять произведений, звучавших в прошлые годы, — рассказал «Известиям» художественный руководитель Vivarte Борис Андрианов.

Все концерты, за исключением мероприятий финального променада, будут проходить в зале Врубеля Третьяковки в Лаврушинском переулке. Билеты вне зависимости от цены дают право на бесплатное посещение основной экспозиции галереи. Так что ценители искусства смогут совместить два удовольствия: музыку и живопись.

Фестиваль будет проходить с 3 по 10 июня.