Вопрос повышения пенсионного возраста в России назрел достаточно давно. Впервые проблемы с пенсионной системой возникли в начале 80-х годов прошлого века еще в СССР. Уже тогда Госплан беспокоился по этому поводу. Но в то время — в основном по политическим причинам — приняли решение ничего не делать: за счет высоких цен на нефть финансировали пенсии из госбюджета и всё. А старение общества началось уже тогда. Проблемы копились, и только сейчас уже в новой России исполнительная власть набралась мужества сделать серьезный шаг.

В России сложилась солидарная пенсионная система. Взносы, которые платят работники в ПФР, идут на выплаты текущих пенсий. В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работника. Сейчас показатель падает ниже двух трудящихся на одного пенсионера. Это требует либо резкого роста взносов в Пенсионный фонд (они уплачиваются из фонда оплаты труда работников), либо роста ежегодных трансфертов из федерального бюджета в ПФР (что, естественно, потребует роста расходов казны). Либо и первой и второй меры одновременно.

Но важно помнить, что увеличение нагрузки на фонд оплаты труда приводит или к сокращению персонала, то есть к росту безработицы, или к уходу части компаний и работников в серый сектор. Следовательно, взносов они не делают вообще. Страдает бюджет ПФР. Наращивать трансферты из федерального бюджета бесконечно тоже нельзя.

Поэтому единственный способ за разумное время эту проблему решить — повысить пенсионный возраст.

Главный эффект, ради которого всё это делается, — увеличение устойчивости пенсионной системы. Сейчас она вынужденно подпитывается государством каждый год на значительные суммы. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что в большей степени выплаты будут обеспечены нынешними работниками. Дефицит снизится и снизятся все риски, с этим связанные. А главное — повысится благосостояние пенсионеров: увеличение возраста выхода на пенсию позволит увеличивать размер пенсий на 1 тыс. рублей в год.

Вторая причина, по которой следует повысить пенсионный возраст, — это ситуация на рынке труда. В России низкая безработица. Следовательно, многим предприятиям тяжело закрыть вакансии. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что на рынке труда останется больше работников.

Напомню, в 1990-е годы были задержки с выплатами пенсий, потому что Пенсионный фонд уже был дефицитным, а у государства ресурсов для его поддержания не хватало. Повышение возраста приведет к тому, что устойчивость нашей пенсионной системы к колебаниям внешней конъюнктуры заметно вырастет.

Хотим мы или нет, но это путь, по которому большинство западных стран уже прошли. Во многих государствах с высоким уровнем жизни пенсионный возраст значительно выше российского. Так, в Нидерландах он составляет 68 лет для мужчин и женщин, в Норвегии — 67 лет, в США — также 67 лет, в Германии и Дании — 67 лет для мужчин, 65 лет для женщин. В некоторых странах гражданин сам может варьировать в некоторых пределах возраст выхода на пенсию. Чем позже, тем больше он будет получать. А власти Швеции всерьез обсуждают цифру 75 лет.

В целом нам не нужно изобретать велосипед. Нужно посмотреть на опыт государств, которые столкнулись с аналогичными проблемами гораздо раньше нас. В большинстве развитых стран не делают различий между мужчинами и женщинами, а сам возраст выхода на пенсию выше, чем он будет в России после того, как предложения правительства будут приняты.

Наконец-то пришло понимание, что пора разобраться с давно назревшей проблемой.

Автор — доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

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