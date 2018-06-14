Кафе в Сыктывкаре оштрафовали за продажу спиртного в праздник

Закусочной в Сыктывкаре придется заплатить штраф за торговлю спиртным в День защиты детей. По версии регионального министерства сельского хозяйства, алкоголь продавали без вскрытия тары и оказания услуг общепита.

Продажа алкогольной продукции была запрещена 1 июня. В Минсельхозе пояснили, что ограничения распространялись в том случае, если торговля не связана с услугами общепита и потреблением алкоголя на месте покупки. В ведомстве уточнили, что кафе продавало спиртное без вскрытия тары, пишет ИА «Комиинформ».

В связи с нарушением кафе и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.