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Кафе в Сыктывкаре оштрафовали за продажу спиртного в праздник

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Закусочной в Сыктывкаре придется заплатить штраф за торговлю спиртным в День защиты детей. По версии регионального министерства сельского хозяйства, алкоголь продавали без вскрытия тары и оказания услуг общепита.

Продажа алкогольной продукции была запрещена 1 июня. В Минсельхозе пояснили, что ограничения распространялись в том случае, если торговля не связана с услугами общепита и потреблением алкоголя на месте покупки. В ведомстве уточнили, что кафе продавало спиртное без вскрытия тары, пишет ИА «Комиинформ».

В связи с нарушением кафе и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.

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